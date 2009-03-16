У Криму лже-депутат отримала понад $100 тисяч за приватизацію

Ч.4 ст.190 КК України (шахрайство)

У Криму правоохоронцями викрито місцеву жительку, котра, представившись депутатом Ялтинської міської ради, отримала 105 тисяч доларів від жінки нібито за сприяння в приватизації двох торговельних павільйонів. Про це повідомляє прес-служба МВС України. Прокуратурою Ялти порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

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