У Криму лже-депутат отримала понад $100 тисяч за приватизацію

12:36, 16 березня 2009
Крым
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Ч.4 ст.190 КК України (шахрайство)

У Криму правоохоронцями викрито місцеву жительку, котра, представившись депутатом Ялтинської міської ради, отримала 105 тисяч доларів від жінки нібито за сприяння в приватизації двох торговельних павільйонів.

Про це повідомляє прес-служба МВС України.

Прокуратурою Ялти порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

 

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