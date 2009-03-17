У Севастополі стурбовані темпами звільнень персоналу на ЧФ РФ

Керівництво Севастополя висловило стурбованість темпами звільнень на Чорноморському флоті РФ військовослужбовців і вільнонайманого персоналу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН на прес-конференції. Він повідомив, що «за даними Пенсійного фонду, командування Чорноморського флоту повідомило про те, що, принаймні, за ці два з половиною місяці звільняється і залишається в Севастополі (мається на увазі на постійне місце проживання - УНІАН) 146 офіцерів, 511 мічманів і прапорщиків, 14 контрактників». Також, за його словами, під скорочення потрапляють 1116 цивільних осіб.

Голова адміністрації міста також зазначив, що на сьогодні не погашено борги Будівельного управління ЧФ РФ. «За нашими даними, є 1,5-мільйонна заборгованість перед працівниками Будівельного управління ЧФ (заборгованість з виплати заробітної плати - УНІАН)», - сказав С.КУНІЦИН. Він також повідомив, що Будівельне управління ЧФ РФ заборгувало понад 4 млн. грн. Головному управлінню Пенсійного фонду України в Севастополі, тоді як загальна пенсійна недоплата в місті становить 10 млн. грн.