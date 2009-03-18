Висновки експертиз у справі мажору на Bentley чекають вже півроку

14:37, 18 березня 2009
Крым
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Все інше – слідча таємниця

До кінця березня слідство очікує отримати результати експертиз у справі про аварію у вересні 2008 року за участю сина депутата Сімферопольської міської ради Йосипа ФАЙНГОЛЬДА Віталія ФАЙНГОЛЬДА, внаслідок якої загинула 25-річна байкер Ганна Мішуткіна.

Про це сьогодні журналістам у Сімферополі повідомив начальник Головного управління МВС України в Криму Микола ІЛЛІЧОВ.

«Поки що немає. Очікуємо скоро», – відповів М.ІЛЛІЧОВ на запитання кореспондента УНІАН, чи отримані результати експертиз.

«Все інше – слідча таємниця, я не можу розголошувати (її)», – сказав начальник міліції Криму.

Як повідомляв УНІАН, уночі 16 вересня 2008 року в районі залізничного вокзалу Сімферополя сталася аварія за участю мотоцикла Suzuki і автомобіля Bentley. Від удару мотоцикл розірвало на шматки, після чого Bentley продовжив некерований рух і зіткнувся ще з двома автомобілями. Внаслідок ДТП загинула водій мотоцикла. У Г.Мішуткіної залишилася малолітня дочка. Водій Bentley, за даними ДАІ, дістав струс головного мозку. Порушено кримінальну справу, яка перебуває на контролі міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА.

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