13% надбавку на імпорт відмінили

Кабінет Міністрів України прийняв постанову, якою відмінив дію 13% надбавки до мита на імпорт товарів, крім автомобілів і холодильників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила голова Ради підприємців при Кабміні Оксана ПРОДАН.

Вона наголосила, що відповідно до закону, яким така надбавка була введена, уряд має право ухвалювати рішення про її відміну на деякі товари.

“Кабмін відмінив цю надбавку для всього імпорту, окрім автомобілів і холодильників”, - сказала О.ПРОДАН.

Водночас, міністр економіки України Богдана ДАНИЛИШИН заявив, що дана постанова набере чинності через 10 днів після публікації.

Крім того, міністр повідомив, що Кабмін схвалив законопроект, яким, у разі його ухвалення парламентом, дію 13% надбавки до ввізного мита буде відмінено взагалі.

Довідка УНІАН. З 6 березня набув чинності Закон "Про внесення змін до деяких законів України з метою поліпшення стану платіжного балансу України у зв`язку зі світовою фінансовою кризою", якою вводиться 13% надбавка до митних ставок ввізного мита.

Законом передбачено введення строком на 6 місяців тимчасової надбавки у розмірі 13% до діючих ставок ввізного мита. Ця надбавка вводиться виключно з метою відновлення рівноваги платіжного балансу, стан якого визначений як критичний відповідно до чинних правил, і прирівнюється до ввізного мита в розумінні Закону "Про єдиний митний тариф".

Минулого тижня Японія оголосила про намір вжити заходів у відповідь, якщо дія тимчасової надбавки у розмірі 13% до діючих ставок ввізного мита на імпортні товари не буде відмінена на японські автомобілі, що імпортуються до України.

17 березня прем`єр-міністра України Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що виступає за відміну цієї надбавки, оскільки її введення суперечить нормам СОТ.