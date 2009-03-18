За аварію автозаку покарають водія

Винуватців дорожньо-транспортної пригоди за участю автомобіля для перевезення ув`язнених буде покарано, запевняє начальник міліції Криму Микола ІЛЛІЧОВ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.ІЛЛІЧОВ заявив сьогодні журналістам у Сімферополі.

Він відзначив, що відповідальність, швидше за все, нестиме водій машини, що перевозила спецконтингент. «Я не суддя і не прокурор, але він, мабуть, порушив якісь правила дорожнього руху, і з попереднього аналізу видно, що він щось порушив: або перевищив швидкість, або не так гальмував, або що… У будь-якому разі, водій нестиме відповідальність», – сказав М.ІЛЛІЧОВ. Крім того, він повідомив, що «покарано керівників», проте не уточнив, яких саме. «Ми покарали всіх, хто там що порушив», – заявив начальник міліції.

«(Прокуратурою) порушено кримінальну справу, триває розслідування», – додав він.

На запитання, чи підтверджується версія про те, що ув`язнені розгойдували автозак, М.ІЛЛІЧОВ відповів: «Водій каже, що розгойдували… Мене там не був, слідство покаже: було це чи не було».

На запитання, чи відповідає дійсності інформація низки джерел про те, що водій і міліціонери, які здійснювали конвоювання ув`язнених, були п`яними, М.ІЛЛІЧОВ відповів: «Проведені результати експертиз свідчать про те, що вони були тверезими». При цьому начальник міліції Криму не уточнив, про яку саме експертизу йдеться.

Як повідомляв УНІАН, 5 березня окрема рота конвойної служби міліції при Головному управлінні МВС в Криму проводила планове етапування на спецавтомобілі «ГАЗ-3307» спецконтингенту із Сімферопольського слідчого ізолятора. За інформацією прес-служби міліції Криму, прямуючи з Роздольного до Євпаторії, на 43-у кілометрі дороги, на лівому закругленні проїжджої частини дороги «внаслідок розгойдування автомобіля спецконтингентом у кількості 16 осіб» машина виїхала за межі проїжджої частини і перевернулася.

У результаті ДТП, за даними правоохоронців, було госпіталізовано чотирьох взятих під варту людей і двох міліціонерів конвою.

У повідомленні міліції наголошувалось, що водій автозаку працює в органах внутрішніх справ 20 років, має водійський стаж 26 років. «Відповідно до попереднього медичному висновку, всі працівники міліції, зокрема й водій, – були тверезі. Для остаточного висновку взято аналізи на наявність алкоголю в крові», – заявили в міліції.

У Сакській міжрайонній прокуратурі, яка займається розслідуванням справи, днями заявили деяким ЗМІ, що експертиза на наявність алкоголю в крові водія і правоохоронців, які здійснювали конвоювання ув`язнених, готові, проте повідомити її результати відмовились, посилаючись на таємницю слідства.