Кримські люди Вітренко бунтують проти ... 10 гривень

Лідер кримської організації Прогресивної соціалістичної партії України, член президії парламенту автономії Валерій ІВАНОВ виступає проти проведення в Криму святкових заходів, присвячених 370-річчю від дня народження гетьмана Івана Мазепи.

Сьогодні з трибуни парламенту автономії В.ІВАНОВ заявив, що «шкуру спустить» з тих, хто «хоч би одну копійку» витратить у Криму на святкування дня народження І.Мазепи.

«Льва Толстого не вписали (в Україні) в ювілейні дати, Пушкіна не вписали, Велику Вітчизняну війну не вписали. Ніхто жодної копійки на Мазепу не витратить! Знайте це. Ніколи Крим не стане на коліна. Був підданий анафемі (І.Мазепа) – до побачення!», – сказав лідер кримських «вітренковців».

Окрім того, В.ІВАНОВ закликав відмовитися від видачі зарплати кримчанам купюрами номіналом 10 гривень із зображенням І.Мазепи. Депутат запропонував замінити кожну «десятку» двома «п`ятірками».