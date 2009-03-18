Міліціонер вкрав у магазині ігрові приставки та парфуми

Прокуратурою направлено до суду кримінальну справу стосовно працівника міліції, який здійснював крадіжки в магазині, розташованому в самому центрі Сімферополя.

До обвинувального висновку увійшли два епізоди вчинення крадіжок правоохоронцем: вперше він спокусився на дві ігрові приставки, другий раз викрав парфуми, повідомляє прес-служба прокуратури Криму. Загальна сума вкраденого склала понад 6 тисяч гривень.

Зібрані прокуратурою докази вини правоохоронця в скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст.185 Кримінального кодексу України, розглядатиме Центральний районний суд Сімферополя.