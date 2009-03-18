Співробітник банку в Криму поцупив трохи грошей з рахунку клієнта

Подробиці у прокуратури

У Криму органами прокуратури порушено кримінальну справу стосовно фахівця відділення одного з банків Чорноморського району автономії, який зняв з рахунку клієнта 1900 гривень. Про це повідомляє прес-служба наглядового відомства Криму. Дії банківського службовця прокуратура Чорноморського району кваліфікувала за ч.3 ст.191 Кримінального кодексу України – привласнення чужого майна шляхом зловживання службовим становищем. Ведеться слідство.

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