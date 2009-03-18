Співробітник банку в Криму поцупив трохи грошей з рахунку клієнта
17:38, 18 березня 2009Крым
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Подробиці у прокуратури
У Криму органами прокуратури порушено кримінальну справу стосовно фахівця відділення одного з банків Чорноморського району автономії, який зняв з рахунку клієнта 1900 гривень.
Про це повідомляє прес-служба наглядового відомства Криму.
Дії банківського службовця прокуратура Чорноморського району кваліфікувала за ч.3 ст.191 Кримінального кодексу України – привласнення чужого майна шляхом зловживання службовим становищем.
Ведеться слідство.
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