У Криму оголошено штормове попередження

У Криму на четвер і п`ятницю 19-20 березня оголошено штормове попередження через очікуване погіршення погодних умов.

Про це повідомили в прес-службі Головного управління Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій у Криму.

«19 і 20 березня на території автономії очікуються сильний дощ, сніг, налипання мокрого снігу, посилення південно-західного вітру 19 березня до 15-20 м/с, 20 березня – до 25-30 м/с», – повідомляє Кримський гідрометеоцентр МНС.

Рятувальники радять жителям і гостям півострова утриматися від походів у гори та виходів у морі.

Водіїв транспортних засобів просять мірою можливості обмежити поїздки.

Для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і своєчасній ліквідації їх наслідків кримське ГУ МНС повідомив про шторм головам районних і міських державних адміністрацій, керівникам аварійних і комунальних служб регіону.

У разі виникнення НС потрібно телефонувати 101.