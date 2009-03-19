Кримські кліщі вийшли на стежку війни

У Криму активізувалися кліщі.

«Зараз тільки початок (активності). Напади кліщів почалися з лютого. На сьогодні – 14 випадків нападів на людей, з них постраждали семеро дітей. Але хворих поки що немає», – розповіла кореспонденту УНІАН лікар-паразитолог Республіканської санітарно-епідеміологічної станції Тетяна ЖУЛАЄВА.

Працівники СЕС працюють з групою ризику. «З тими людьми, які працюють в лісопаркових зонах, у заповідниках. Вони проходять навчання за певною програмою, ми вчимо, як робити самоогляди під час роботи в лісі та після роботи», – сказала лікар-паразитолог.

Перший пік активності кліщів припадає на травень-червень і першу половину липня, а другий – на вересень-жовтень.

Найбільш небезпечна ситуація, як і раніше, в Алуштинському регіоні, Бахчисарайському, Білогорському, Червоногвардійському, Кіровському, Сімферопольському та Судакському районах, у Великій Ялті, а також у лісопарковій зоні Сімферополя. «Якщо немає життєвої необхідності відвідувати (ліси та парки цих регіонів), то краще не відвідувати», – зазначила Т.ЖУЛАЄВА, додавши, що в інших регіонах півострова безліч безпечних місць для походів і відпочинку.

Лікар-паразитолог порадила тим, хто вирушає на прогулянку в лісопаркову зону, вдягати світлий одяг (найкраще – бавовняний, який щільно прилягає до тіла) і робити само- і взаємоогляд.

СЕС наполегливо рекомендує громадянам не приносити з лісу квіти, букети з листя і трав, оскільки на них можуть бути кліщі.

«Якщо все ж таки кліщі напали, то з ними потрібно дуже обережно поводитися. У спеціальних банках доставляти в СЕС за місцем проживання, щоб визначили: переносник чи не переносник енцефаліту. Передбачено певний час спостереження за тими, хто був укушений переносниками», – сказала лікар-паразитолог.

Довідка УНІАН. 2008 року в Криму було більше трьох тисяч випадків укусу людей кліщами. Зареєстровано троє хворих на кліщовий вірусний енцефаліт.

У 2006-2007 роках в автономії випадків захворювання на кліщовий енцефаліт не було.