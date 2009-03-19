Депутатам Криму додали рік

Верховна Рада України ухвалила закон «Про затвердження зміни до статті 22 Конституції Автономної Республіки Крим (щодо строку повноважень ВР АРК)».

Як передає кореспондент УНІАН, «за» проголосували 365 народних депутатів із 442 зареєстрованих у залі.

Даним законом передбачено, що строк повноважень Верховної Ради АРК становить 5 років (в нині діючому законодавстві термін повноважень становив 4 роки – УНІАН).

Закон набирає чинності з дня його опублікування і вводиться в дію з дня призначення відповідно до Конституції і законів України чергових виборів до Верховної Ради Автономної Республіки Крим у 2010 році.