Мер Сімферополя вів засідання з... яєчнею на голові

Депутати Сімферопольської міської ради сьогодні зняли Володимира БЛІНОВА з посади секретаря міськради.

Як передає кореспондент УНІАН, в таємному голосуванні бюлетенями взяли участь 43 депутати, і всі вони висловилися за звільнення В.БЛІНОВА. Всього в міськраді 76 депутатів.

Після оголошення результатів голосування депутат Наталія ЛАНТУХ розбила кілька яєць і вилила їх на голову Сімферопольського мера Геннадія БАБЕНКА. Депутати назвали свою колегу хуліганкою і проголосували за те, щоб вивести її із залу. Правда, в цей час вона вийшла сама.

Н.ЛАНТУХ назвала сьогоднішні події в міськраді фарсом і заявила, що своїм «символічним жестом» висловила протест. «Все, що відбувалося сьогодні в міськраді, принижує органи влади в цілому», - сказала депутат. На питання журналістів, чи була «операція яєчня» спонтанною, вона відповіла ствердно, хоча деякі працівники ЗМІ стверджують, що бачили яйця в її сумці ще вранці.

Засідання сесії продовжилося, незважаючи на інцидент.

У сьогоднішньому проекті порядку денного сесії був пункт про звіт секретаря міськради. В.БЛІНОВ не з`явився на засідання «через хворобу». Мер заявив, що звіт секретаря вже обговорювався в комісіях міськради і запропонував замінити обговорення цього питання питанням про відставку В.БЛІНОВА.

Як повідомляв УНІАН, останнім часом Г.БАБЕНКО і В.БЛІНОВ конфліктували.

Зокрема, ряд депутатів міськради, серед них і В.БЛІНОВ, звинуватили мера в тіньовому розподілі земельних ділянок. Зі свого боку Г.БАБЕНКО заявив, що нинішній склад міськради намагається навести лад у земельній сфері, тоді як минуле скликання, в якому були і деякі депутати, що є сьогодні його супротивниками, «дерибаніли» землю.