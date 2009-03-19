Утричі дорожчає електроенергія

Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) з 1 квітня підвищила тариф для населення, яке споживає щомісяця понад 400 кВт/г, в 3,1 разу - до 76,26 коп. (з ПДВ) за кВт/г.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення комісія ухвалила на своєму сьогоднішньому засіданні.

Новий тариф не застосовуватимуть до наступних категорій побутових споживачів: до багатодітних сімей, які виховують більш як трьох дітей; прийомним сім`ям; до абонентів, які проживають у будинках з кухонними електроплитами; до абонентів, які використовують електроенергію на опалювання житла, у разі наявності лічильників зонального обліку споживання.

Під час розгляду цього питання голова НКРЕ Валерій КАЛЬЧЕНКО нагадав, що, за даними енергокомпанії, на сьогодні кількість абонентів, які споживають понад 400 кВт/г, становить близько 3% (600 тис. абонентів) від загальної кількості побутових споживачів. Водночас ця група споживає 16% (4,6 млрд. кВт/г щороку) від загального обсягу споживання електроенергії населенням.

В.КАЛЬЧЕНКО також припустив, що за підсумками запровадження нового тарифу комісія може повернутися до розгляду питання про блокові тарифи. Зокрема, він не виключив можливості зниження планки споживання, до якої застосовуватимуть новий, економічно обгрунтований тариф.

«Цей крок потрібно було зробити. Після відповідного аналізу ми вирішимо, зупинимося ми на 400 чи знижуватимемо планку», - зазначив голова комісії.