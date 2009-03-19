Двох опонентів мера Сімферополя позбавили посад у комісіях

Бориса ФРОТМАНА зняли з посади голови комісії Сімферопольської міської ради з бюджетно-фінансових питань і податкової політики, а Володимира ЖИВИЦЮ – з посади керівника комісії з питань реформування і розвитку житлово-комунального господарства.

За їх відставку сьогодні на пленарному засіданні міськради проголосували 42 депутати, повідомляє Центр журналістких розслідувань

Б.ФРОТМАН та В.ЖИВИЦЯ позбавлені повноважень через неналежне виконання обов`язків, йдеться в проектах рішень.

Бюджетну комісію очолила депутат від фракції «Союз» Алла ЯКУБОВА, а комісію з ЖКГ – депутат від фракції «Рух-Курултай» Леннур СЄТТАРОВ.