Заборгованість із зарплати в Криму становить 64,2 млн. грн

У Криму за останній тиждень заборгованість із зарплати знизилася на 0,8% – до 64,2 млн. грн., з початку року – зросла на 16,3%.

Про це повідомляє Міністерство праці і соціальної політики автономії із посиланням на дані міст і районів Криму.

На 18 березня заборгованість із виплати заробітної плати в Криму становила 64 млн. 216 тис. грн., до 1 січня 2009 року вона збільшилася на 8 млн. 993,3 тис. грн., або на 16,3%.

Порівняно з оперативними даними на 11 березня, загальна сума заборгованості зменшилася на 537,6 тис. грн., або на 0,8%.

Із загальної суми заборгованості на економічно активні підприємства припадає 27 млн. 970,5 тис. грн., або 43,5%; на підприємства-банкроти – 34 млн. 343,4 тис. грн., або 53,5%; на економічно неактивні підприємства – 1 млн. 902,1 тис. грн., або 3%.

Крім того, є заборгованість з виплати заробітної плати із коштів державного бюджету в сумі 67 тис. грн.