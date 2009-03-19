Міліція склала протокол за фактом яєчного інциденту

Мер Сімферополя Геннадій БАБЕНКО звернувся до міліції за фактом сьогоднішнього інциденту у міськраді, на засіданні якої депутат Наталія ЛАНТУХ розбила кілька курячих яєць і вилила їх йому на голову на знак протесту проти зняття Володимира БЛІНОВА з посади секретаря міськради.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила співробітниця прес-службі мерії.

В міліції, вважаючи вчинок депутата хуліганським, склали адміністративний протокол. Очікується, що вже завтра пройде судове засідання.

Сам Г.БАБЕНКО називає дії Н.ЛАНТУХ хуліганськими, але при цьому з іронією відзначає, що йому, хоча він і не просив, зробили яєчну маску, яка, як кажуть жінки, корисна для волосся.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні 43 депутати шляхом таємного голосування бюлетенями відправили В.БЛІНОВА у відставку. Після цього Н.ЛАНТУХ підійшла до мера і вилила йому на голову декілька яєць. Депутат заявила, що її вчинок був спонтанним, «криком душі» і протестом проти фарсу в міськраді.

Останнім часом Г.БАБЕНКО і В.БЛІНОВ конфліктували. Ряд депутатів міськради, у тому числі і В.БЛІНОВ, звинуватили мера у тіньовому розподілі земельних ділянок у Сімферополі. Зі свого боку Г.БАБЕНКО заявив, що нинішній склад міськради намагається навести лад у земельній сфері, тоді як минуле скликання, в котрому були і деякі депутати з нинішнього, які сьогодні є його супротивниками, «дерибанило» землю.