Піротехніки знешкодили 528 боєприпасів із Інкерманських штолень
18:00, 19 березня 2009Крым
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Артснаряди, підривники і набої
У Севастополі піротехнічною групою МНС знешкоджені 528 боєприпасів із Інкерманських штолень.
Як повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, вибухонебезпечні предмети знищили на спецполігоні у Балаклавському районі Севастополя.
80 артилерійських снарядів калібру 102 мм, 48 підривників і 400 набоїв були вилучені зі штолень під час виконання заходів щодо реалізації «Програми знищення вибухонебезпечних предметів, що залишилися з часів Другої Світової війни в районі міст Севастополя і Керчі».
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