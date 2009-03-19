Піротехніки знешкодили 528 боєприпасів із Інкерманських штолень

У Севастополі піротехнічною групою МНС знешкоджені 528 боєприпасів із Інкерманських штолень.

Як повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, вибухонебезпечні предмети знищили на спецполігоні у Балаклавському районі Севастополя.

80 артилерійських снарядів калібру 102 мм, 48 підривників і 400 набоїв були вилучені зі штолень під час виконання заходів щодо реалізації «Програми знищення вибухонебезпечних предметів, що залишилися з часів Другої Світової війни в районі міст Севастополя і Керчі».