1500 га нових лісів планується посадити в Криму в 2009 році

У Автономній Республіці Крим в 2009 році бути посаджено щонайменше 1500 гектарів нових лісів. Про це повідомив голова Республіканського комітету АРК з лісового і мисливського господарства Ігор КАЦАЙ.

Як повідомили в прес-службі Радміну АРК, за словами голови Державного комітету лісового господарства України Миколи ТИМОШЕНКА, перед лісоводами держави стоїть масштабне стратегічне завдання: до середини поточного сторіччя Україна повинна мати оптимальну лісистість – не менше 19 відсотків.

Для цього необхідно висадити понад 2 млн. га нових лісів. У проекті змін до державної програми «Ліси України», який керівництво Держкомлісу має намір внести на розгляд Кабінету міністрів, передбачається вже до 2015 року створити 560 тис. га нових лісів, рубіж поточного року – створення 70 тис. га рукотворних лісових насаджень.

Глава уряду Криму Віктор ПЛАКІДА зазначив, що однією з важливих складових екологічної стабільності півострова є наявність природно-заповідного фонду.

За його словами, на території АРК розташовано 44 об`єкти природно-заповідного фонду та «існує тенденція до їх збільшення». Планується створення 4 заповідників на основних плато Криму: Карабі-Яйла, Демерджі-Яйла, Ай-Петринська яйла, Долгоруківська яйла. «Це дозволить зберегти високогірні плато від дедалі зростаючої антропогенної дії і забезпечити чистою питною водою населені пункти Південного берегу Криму», - сказав В.ПЛАКІДА.

Він повідомив, що Рада міністрів в поточному році передбачила виділення з Республіканського фонду охорони довкілля 2,2 млн.грн. на встановлення справжніх кордонів об`єктів природно-заповідного фонду місцевого значення, в т.ч. 1,09 млн.грн. для об`єктів розташованих на території лісогосподарських підприємств.

«На особливому контролі уряду автономії ситуація по встановленню кордонів Ялтинського гірничо-лісового природного заповідника з урахуванням повернення до його складу 10 гектарів за рішенням Господарського суду АРК, що визнав недійсним рішення Кореїзської селищної і Алупкінської міської рад в частині надання радгоспу-заводу «Ливадія» ділянок на землях заповідника», - підкреслив глава уряду Криму.

При цьому він висловив точку зору, що є необхідність внести корективи в Держпрограму «Ліси України» в частині організації проведення інвентаризації лісів як за площею, так і за відомчим підпорядкуванням.