У Криму можливі дощі

Прогноз на 23-24 березня

У вівторок в Криму вночі без істотних опадів, вдень можливі дощі. Як повідомили в Українському гідрометцентрі, 24 березня на півострові температура вночі 3-8° тепла, вдень 9-14° тепла. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. 25 березня (середа) в Криму можливі дощі. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 9-14° тепла. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter