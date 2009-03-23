Чотири людини доставлені до лікарні внаслідок отруєння газом в Ялті

Чотири людини доставлені до лікарні в результаті отруєння газом в Ялті.

Як повідомили в прес-службі Головного управління Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій в Криму, інформація про нещасний випадок надійшла сьогодні вночі.

Чоловік, 1969 року народження, жінка, 1973 року народження, хлопчик, 1997 року народження, і дівчинка, 2005 року народження, доставлені до Лівадійської лікарні.

"Попередня причина нещасного випадку – отруєння природним газом в результаті несправності газової колонки", – відзначили в МНС. Ведеться слідство.