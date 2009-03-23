15 тис. осіб поприбирали в Сімферополі

У Сімферополі в першому загальноміському суботнику, організованому 21 березня в рамках весняного двомісячника з благоустрою, озелененню і санітарному очищенню, взяли участь 15,1 тис. осіб.

Про це сьогодні повідомляє прес-служба мерії Сімферополя.

«Міський голова не дуже задоволений організацією першого суботника, оскільки підприємства не проявили активності, – відзначив перший віце-мер Петро ПОЛТАВСЬКИЙ. – Я прошу на наступний суботник щільніше попрацювати з підприємствами і приватним сектором».

За даними управління міського господарства, зокрема, в суботнику взяли участь працівники 807 підприємств і організацій міста, 1004 жителя приватного сектора, працювало 118 одиниць техніки.

Ліквідовано 84 стихійні звалища, на полігон вивезено 3249 кубометрів сміття.

Наступний суботник пройде 28 березня.

Нагадаємо, весняний двомісячник з благоустрою, озелененню і санітарному очищенню Сімферополя організований з 16 березня по 16 травня.