Підпільний кондитерський цех накрили в центрі Сімферополя

Підпільний цех з виробництва кондитерських виробів виявили податківці в Сімферополі.

Як повідомляє прес-група Управління податкової міліції Державної податкової адміністрації у Криму, цех розташовувався в підвальному приміщенні однієї з будівель в центрі міста і спеціалізувався на випуску пахлави. Продукція "підпільників" реалізовувалася в магазинах Сімферополя.

На момент перевірки податківців необхідних документів у кондитерів не було. Зокрема, були відсутні дозволи МНС і СЕС.

Складений протокол, згідно з яким на підпільному кондитерському виробництві вилучені газові балони, жарильна шафа, тістомішалки, цукор, мука, горіхи тощо.

Матеріали за даним фактом будуть передані до суду.