Підпільний кондитерський цех накрили в центрі Сімферополя
10:52, 23 березня 2009Крым
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Пахлава медова без документів
Підпільний цех з виробництва кондитерських виробів виявили податківці в Сімферополі.
Як повідомляє прес-група Управління податкової міліції Державної податкової адміністрації у Криму, цех розташовувався в підвальному приміщенні однієї з будівель в центрі міста і спеціалізувався на випуску пахлави. Продукція "підпільників" реалізовувалася в магазинах Сімферополя.
На момент перевірки податківців необхідних документів у кондитерів не було. Зокрема, були відсутні дозволи МНС і СЕС.
Складений протокол, згідно з яким на підпільному кондитерському виробництві вилучені газові балони, жарильна шафа, тістомішалки, цукор, мука, горіхи тощо.
Матеріали за даним фактом будуть передані до суду.
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