Розпочався суд у справі «Нафтогазу-67»

У Гонконзі сьогодні почалося судове засідання у справі про аварію українського транспортно-буксирного судна «Нафтогаз-67» і китайського суховантажа «Яохай» в березні 2008 року.

«Як обіцяли, так і відкрилося 23 березня судове засідання. Перший день - робота з документами», - повідомив журналістам Юрій АВДЄЄВ - керівник прес-центру компанії «Чорноморнафтогаз», який належить судно «Нафтогаз-67».

Судове засідання триватиме близько місяця до ухвалення остаточного рішення. «Робота суду продовжуватиметься протягом 25 днів. Наприкінці цього терміну, мабуть, буде винесено якусь ухвалу. Грубо кажучи - вирок», - сказав Ю.АВДЄЄВ.

За його словами, позиція української сторони виглядає переконливішою. «Представники "Чорноморнафтогазу", які представляють інтереси нашої країни в Гонконзі, говорять, що позиція "Чорноморнафтогазу" як постраждалої сторони більш переконлива, ніж позиція інших сторін (лоцманських служб і китайської сторони)», - відзначив Ю.АВДЄЄВ.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня 2008 року українське судно «Нафтогаз-67» і китайське суховантажне «Яохай» зіткнулися в умовах туману в Південно-Китайському морі неподалік від Сянгану (Гонконгу). Українське судно, діставши пробоїну, затонуло за кілька хвилин. На його борту були 25 чоловік. Сім членів екіпажу - шістьох громадян України і одного громадянина Китаю - вдалося врятувати. Пізніше були знайдені тіла трьох українських моряків. Тіла інших 15 моряків, які вважалися зниклими безвісти, знайшли після підйому судна 27 квітня. Судно відбуксували до Китаю.

Розслідування причин та обставин морської аварії проводиться морською владою КНР відповідно до Кодексу з розслідування морських аварій та інцидентів (Резолюція ІМО А.849).