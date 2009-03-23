У Гонконзі розпочався суд у справі «Нафтогазу-67»

В Гонконзі сьогодні, 23 березня, розпочалося судове засідання в справі про відповідальність за порушення з боку лоцманських служб і капітанів українського транспортно-буксирного судна ”Нафтогаз-67” і китайського суховантажного ”Яохай”.

Про це повідомили в прес-службі Міністерства транспорту і зв`язку.

Згідно з повідомленням, розпочате детальне вивчення документів, які надала суду українська і китайська сторони.

Як наголошується в повідомленні, судове засідання триватиме приблизно місяць до ухвалення остаточного рішення.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня 2008 року українське судно «Нафтогаз-67» і китайське суховантажне «Яохай» зіткнулися в умовах туману в Південно-Китайському морі неподалік від Сянгану (Гонконгу). Українське судно, діставши пробоїну, затонуло за кілька хвилин. На його борту були 25 чоловік. Сім членів екіпажу - шістьох громадян України і одного громадянина Китаю - вдалося врятувати. Пізніше були знайдені тіла трьох українських моряків. Тіла інших 15 моряків, які вважалися зниклими безвісти, знайшли після підйому судна 27 квітня. Судно відбуксували до Китаю.

Розслідування причин та обставин морської аварії проводиться морською владою КНР відповідно до Кодексу з розслідування морських аварій та інцидентів (Резолюція ІМО А.849).