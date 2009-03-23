Учасники мітингу в Сімферополі вимагали заборонити Меджліс

Учасники мітингу в Сімферополі зажадали заборонити Меджліс кримських татар і виключити з Ради представників кримськотатарського народу при Президентові України Куртсєїта АБДУЛЛАЄВА – одного з організаторів масової бійки в сімферопольському барі Cotton club у 2004 році.

Як передає кореспондент УНІАН, за даними міліції, в акції, приуроченої до 5-ї річниці трагічних подій у Cotton club, взяли участь до 100 чоловік.

Активісти Російської громади Криму, партії «Російський блок», Російського молодіжного центру Криму і козачої громади «Соболь» прийшли до будівлі Представництва Президента в автономії з транспарантами: «Ющенко! Прибери Абдуллаєва зі своєї адміністрації!», «Кримінальний злочинець Абдуллаєв – радник Президента!», «Коттон не має повторитися!».

«Ми вимагаємо від Президента України ліквідації екстремістського угруповання «Меджліс-Курултай» як основного джерела міжнаціональних і міжрелігійних конфліктів у Криму», – заявив лідер Російського молодіжного центру Криму, депутат кримського парламенту Андрій КОЗЕНКО.

Учасники мітингу пов`язали джинсові стрічки і російські триколори на огорожі Представництва Президента в Криму.

Як повідомляв УНІАН, 5 березня 2004 року в селищі Сімеїз (Велика Ялта) оператори російського телеканалу «Перший канал» і українського телеканалу «Інтер» були побиті учасниками самозахоплення землі в цьому селищі.

23 березня 2004 року в Сімферополі в молодіжному барі Cotton club сталася масова бійка між кримськими татарами і слов`янами, внаслідок чого 9 чоловік було госпіталізовано, з яких троє у тяжкому стані з ножовими пораненнями. За обома фактами було порушено кримінальні справи, які згодом були об`єднані в одну кримінальну справу.

29 грудня 2004 року суд Центрального району Сімферополя своїм рішенням засудив К.АБДУЛЛАЄВА, якого визнали організатором по двом епізодам, до 9 років ув’язнення. Решта п`ятеро підсудних були засуджені до строків від 1,5 до 8 років позбавлення волі. Апеляційний суд Автономної Республіки Крим залишив без змін вирок місцевого суду.

Влітку 2007 року К.АБДУЛЛАЄВА було помилувано Президентом.

Ряд громадсько-політичних організацій автономії вимагали від В.ЮЩЕНКА виключити К.АБДУЛЛАЄВА з Ради представників кримськотатарського народу.

У березні 2008 року, за даними Представництва Президента в Криму, лідер Меджлісу Мустафа ДЖЕМІЛЄВ передав на затвердження В.ЮЩЕНКУ новий список членів ради, в якому немає К.АБДУЛЛАЄВА.