Донецька залізниця призначила два додаткові потяги до Криму
15:02, 23 березня 2009Крым
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Для перевезення школярів
Для перевезення дітей впродовж весняних шкільних канікул Донецька залізниця (ДЗ) призначила два додаткові потяги в кримському напрямку.
Про це повідомила прес-служба ДЗ.
Згідно з повідомленням, фахівці розробили для цих потягів спеціальний графік проходження, щоб уникнути пересадок.
Таким чином, потяг №973/974 сполученням Луганськ-Севастополь вирушить з Луганська 27 березня і назад із Севастополя - 28 березня.
Потяг №975/976 сполученням Маріуполь-Севастополь вирушить 3 квітня з Маріуполя і назад із Севастополя - 4 квітня.
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