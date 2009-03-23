Донецька залізниця призначила два додаткові потяги до Криму

Для перевезення дітей впродовж весняних шкільних канікул Донецька залізниця (ДЗ) призначила два додаткові потяги в кримському напрямку.

Про це повідомила прес-служба ДЗ.

Згідно з повідомленням, фахівці розробили для цих потягів спеціальний графік проходження, щоб уникнути пересадок.

Таким чином, потяг №973/974 сполученням Луганськ-Севастополь вирушить з Луганська 27 березня і назад із Севастополя - 28 березня.

Потяг №975/976 сполученням Маріуполь-Севастополь вирушить 3 квітня з Маріуполя і назад із Севастополя - 4 квітня.