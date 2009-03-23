Двох кримчанок викрили у шахрайстві при отриманні допомоги з безробіття

Двох кримчанок – мешканок Ялти і Красноперекопська – викрили у шахрайстві при отриманні допомоги з безробіття, повідомляє прес-служба прокуратури Криму.

Так, мешканка Ялти, маючи роботу і регулярно отримуючи зарплату, надала в центр зайнятості інформацію про відсутність у неї заробітку. За півроку жінка незаконно отримала понад сім тисяч гривень. Прокуратурою дії лжебезробітної кваліфіковані за ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України – шахрайство

Скоєння цього злочину інкриміновано мешканці Красноперекопська, яка намагалася розпочати трудову діяльність з чистого листа. Підробив запис у трудовій книжці, жінка незаконно оформила отримання допомоги з безробіття, а також допомоги для організації підприємницької діяльності. Сума незаконних нарахувань склала майже 15 тисяч гривень.