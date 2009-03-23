У кримських податківців – великий горілчаний улов. З ознаками підробки

Співробітники податкової міліції вилучили в Криму більш як 120 тисяч пляшок горілки з ознаками підробки.

Як повідомили у прес-групі Управління податкової міліції Державної податкової адміністрації в Криму, підроблено горілку виявлено під час проведення обшуку у виробничих і складських приміщеннях одного з кримських підприємств – виробника алкогольних напоїв.

Податківці вилучили більш як 100 тисяч пляшок горілки місткістю 0,5 л з різними етикетками («Преміум», «Пшенична», «Екстра»), обклеєних марками акцизного збору з ознаками підробки, також вилучено більше 20 тисяч пляшок горілки «Пшенична» місткістю 0,25 л, близько 800 тисяч марок акцизного збору з ознаками підробки, більш як 2 тисячи літрів спирту – на загальну суму близько двох мільйонів гривень.

В даний час проводяться заходи щодо встановлення повного кола осіб, причетних до виготовлення спиртних напоїв.