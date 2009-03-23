Туристів в Україні поменшає

Попри девальвацію гривні, що робить дешевшим відвідування України, вітчизняні оператори не розраховують на масовий притік іноземців.

Передусім прогнозують зменшення кількості візітерів з Росії. Оскільки сусіди на державному рівні почали активно рекламувати Краснодарський край як альтернативу українському Криму.

Водночас прогнозують і скорочення подорожей українців за кордон - більше як на третину. Через кризу - альтернативою Туреччині чи Єгипту цього року стануть вітчизняні здравниці, приміром, у Моршині чи Трускавці. Утім, частина українців все ж відпочиватиме за кордоном - і цьому сприятиме здешевлення послуг туроператорів.

Олександр Новіковський, директор туристичної компанії: "Суттєво знизилася вартість авіапального, перельоти, ми прогнозуємо, що знизиться проживання у закордонних готелях - тому ми пропонуємо конкурентноспроможні продукти".

Тарас Демура, президент Асоціації лідерів туристичного бізнесу: "Для одного гипотетического немца приехать в Украину стало дешевле. Но это не значит, что на границе стоит очередь немцев. У нас в Крыму из 10 туристов: 9 россиян и 1 немец. Наша задача - вернуть в Крым россиян. Что касается выезного туризма, то девальвация негативно отобразилась, и будет спад на 30-45%".

5 канал