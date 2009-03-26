Янукович зробив останнє попередження
Не наведуть Кисельов та Гриценко лад, хай нарікають потім на себе...
Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ вимагає негайно припинити “розборки” всередині кримської республіканської парторганізації.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в Сімферополі на Всекримських зборах депутатів рад усіх рівнів від Партії регіонів.
”Я не буду за кимось соплі витирати, я не для цього приїхав. Я останній раз попередив і КИСЕЛЬОВА (лідера кримської організації ПР, народного депутата Василя КИСЕЛЬОВА) і Анатолія Павловича (кримського спікера, члена Партії регіонів Анатолія ГРИЦЕНКА): не наведуть лад, хай нарікають потім на себе”, – заявив В.ЯНУКОВИЧ.
Лідер ”регіоналів” наголосив, що якщо інтриги не припиняться, він буде змушений вжити жорстких заходів.
”Прошу припинити інтриги, якщо вистачить мужності, сили волі, розуму, совісті, я закликаю керівників припинити ось ці свої розбрати, інакше постраждаєте ви, в першу чергу, й, причому, рішення буде радикальне. Не буде ніякої середини! Припиніть і, як кажуть, покажіть, що ви справжні мужики”, – сказав В.ЯНУКОВИЧ.