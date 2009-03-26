В Україні 8 мільйонів користувачів Інтернету

В Україні на сьогоднішній день налічується 8 млн. користувачів Інтернету, що становить 21% від чисельності населення країни.

Про це свідчать дані дослідження UАнету, проведеного компанією InMind, представлені сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

Згідно з результатами досліджень, число тих, хто має доступ до Інтернету в Україні, становить 10 млн. осіб (27%).

За даними компанії InMind, користувачі Інтернету віком 15-29 років у великих містах України становлять 55%, від 30 до 44 років – 35%, старші 45 років – 10%.

У містах із населенням менше 50 тис. осіб ці цифри відповідно: 44%, 23% і 4%, у селах – 30%, 11,% і 2%.

Серед найбільш відвідуваних сайтів: google.com – 62%, yandex.ru – 59%, Ukr.net – 57%, bigmir.net – 40%, meta.ua – 36%.

Частіше інших користувачі відвідують також сайти: «Подробиці», «Кореспондент», «Українська правда», «Оглядач», «Форум», УНІАН. При цьому не знають жодного із вищеперелічених ресурсів 7% користувачів Інтернету.

За даними компанії InMind, Україна за часткою користувачів Інтернетом істотно відстає від інших країн Центральної Європи. Так, приміром, у Словаччині цей показник становить 51%, Литві – 56%, Угорщині та Німеччині – більше 70%.

Довідка УНІАН. InMind – маркетингова дослідницька компанія, основною сферою діяльності якої є дослідження ринку (ad-hoc, tracking, omnibus) і консалтинг у галузі дослідницької методології.

Як самостійна компанія, що спеціалізується на дослідженнях ринку й консалтингу, InMind почала роботу на початку 2004 року.