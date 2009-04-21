Росія стежить, щоб її флот не шкодив Україні

Росія суворо стежить за тим, щоб функціонування Чорноморського флоту не шкодило безпеці України.

«Росія суворо стежить за тим, щоб функціонування флоту не шкодило безпеці України та не ущемлювало її інтереси», - наголосив офіційний представник російського МЗС Андрій НЕСТЕРЕНКО, коментуючи проблематику перебування ЧФ РФ на території України.

Як повідомили у Департаменті інформації та друку МЗС РФ, А.НЕСТЕРЕНКО зазначив, що ЧФ РФ не тільки відстоює інтереси безпеки своєї країни, а й бере активну участь у міжнародній військово-морській діяльності. Він входить до Чорноморської військово-морської групи оперативної взаємодії «Блексіфор», бере участь в антитерористичній операції НАТО на Середземному морі «Активні зусилля», у забезпеченні безпеки мореплавання біля берегів Африки.

А.НЕСТЕРЕНКО нагадав, що ще 31 травня 1997 року, у день підписання Договору про дружбу, співпрацю і партнерство між Російською Федерацією та Україною, Президенти двох держав прийняли спільну заяву, в якій наголошується, що Чорноморський флот Росії та Військово-морські сили України знаходять широкі можливості для подальшого поглиблення співпраці між двома державами у військово-морській сфері на Чорному морі, взаємодіятимуть у забезпеченні безпеки південних кордонів двох країн.

За його словами, вагоме значення має соціально-економічний аспект перебування російського флоту на території України. «На флоті працює більш як 20 тис. місцевих жителів. Кількість робочих місць, пов`язаних з перебуванням флоту опосередковано, природно, набагато більша», - сказав він.

Окрім цього, зазначив А.НЕСТЕРЕНКО, «флот дає додаткові доходи до місцевого бюджету. Також РФ виділяє мільйони доларів на фінансування програм розвитку населених пунктів, де розташовуються наші моряки».

«Перебування Чорноморського флоту в Україні не тільки не викликає жодного відторгнення у місцевого населення, а й вітається ним», - упевнений він.

За його словами, зараз між російською та українською сторонами вирішуються практичні питання, пов`язані із забезпеченням умов, необхідних для повноцінного функціонування Чорноморського флоту Російської Федерації та його перебування на території України. Робота в цьому напрямі здійснюється в рамках відповідної Підкомісії Російсько-української міждержавної комісії. Зараз готується її чергове, сьоме засідання, додав він.

«У Росії переконані, що Чорноморський флот Російської Федерації є сполучною ланкою між народами Росії та України, стабілізуючим чинником у регіоні», - наголосив представник МЗС РФ.

Як повідомляв УНІАН, влада Севастополя планує звернутися до міністра оборони Росії Анатолія СЕРДЮКОВА щодо зростання недоплати підприємств ЧФ РФ до Пенсійного фонду України.

За інформацією начальника Головного управління ПФУ в Севастополі Тетяни КРАВЦОВОЇ, загальна сума пенсійної недоплати в Севастополі на сьогодні становить 15 млн. грн. «Зокрема борг «Будівельного управління Чорноморського флоту РФ» становить 4 млн. грн. Плюс до цього ще 3 млн. грн. перебувають у судовій процедурі, вони спеціально затягують процес, отже - 7 млн. грн.», - сказала вона.