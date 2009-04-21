Майно Ялтинського порту незаконно віддали McDonalds
17:17, 21 квітня 2009Крым
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Дані прокуратури автономії
Кримська транспортна прокуратура порушила кримінальну справу за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами Ялтинського морського торгівельного порту.
Як повідомляє прес-служба наглядового відомства Криму, перевіряючи законність розміщення McDonalds на набережній Ялти, прокурори встановили: державне майно, що належало порту, відійшло власникам закладу громадського харчування у порушення законодавства.
"McDonalds обійшовся державі в 1,4 мільйона гривень", - заявили у прокуратурі.
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