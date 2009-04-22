Крим змінив головного по землі

Верховна Рада Криму звільнила Миколу ГОЛУБЄВА з посади голови Республіканського комітету автономії із земельних ресурсів, призначивши замість нього Олега РУСЕЦЬКОГО.

Як передає кореспондент УНІАН, такі рішення кримський парламент ухвалив сьогодні на пленарному засіданні.

М.ГОЛУБЄВА звільнено за власним бажанням у зв`язку з виходом на пенсію.

О.РУСЕЦЬКОГО звільнено з посади голови Постійної комісії парламенту автономії з аграрних і земельних питань, екології і раціонального природокористування у зв`язку з призначенням головою Рескомітету із земельних ресурсів.

Довідка УНІАН. О.РУСЕЦЬКИЙ - депутат Верховної Ради Криму, обраний від партії ”Союз”. Постійною комісією ВР Криму з аграрних і земельних питань керував з травня 2006 року.

М.ГОЛУБЄВ працював головою Рескомітету із земельних ресурсів з травня 2005 року.