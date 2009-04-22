У Криму вимагають відставки Президента й уряду України

Парламент Криму вимагає від Президента Віктора ЮЩЕНКА та Кабінету міністрів України достроково скласти повноваження.

Як передає кореспондент УНІАН, депутати стурбовані ”критичною ситуацією, що склалася в Україні внаслідок негативної дії глобальної фінансово-економічної кризи”.

При цьому, підкреслюють парламентарії, проблеми економічного характеру в країні ”багаторазово посилюються ще й політичною кризою, якою охоплено всі гілки державної влади”.

”У світі мобілізуються всі сили для подолання кризи, розробляються й реалізуються антикризові програми, а в Україні все зводиться до популістських заяв”, - вважають у Верховній Раді Криму.

”Збереження діючої влади може призвести не лише до подальшого зубожіння населення, але й до втрати територіальної цілісності та державного суверенітету України”, - йдеться в зверненні кримських депутатів до глави держави й уряду. За його ухвалення проголосували 67 парламентаріїв, проти - 6, не голосували - 17.