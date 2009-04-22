Депутати Криму взялися за мову

Верховна Рада Криму закликає народних депутатів України не підтримувати ухвалення законопроектів ”Про Концепцію державної мовної політики України” і ”Про державну мову і мови національних меншин в Україні”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у схваленому сьогодні на пленарному засіданні Верховної Ради Криму зверненні до депутатів українського парламенту.

Кримські депутати підкреслюють, що законопроекти істотно звужують права громадян на використання і розвиток національних мов порівняно з діючою редакцією закону УРСР ”Про мови в Українській РСР”.

Так, державна мова фактично визначена як обов`язковий засіб спілкування в усіх сферах суспільних відносин.

”Законопроектами створюється основа для здійснення переходу виключно на державну мову в сферах освіти, культури, у діяльності правоохоронних органів, судочинстві, нотаріаті, фармакології, торгівлі, рекламній діяльності, на радіо, телебаченні і в інших засобах масової інформації, в топонімії”, - наголошується у зверненні. Це, зазначається у документі, є порушенням ряду статей Конституції країни і вимог міжнародних договорів України, що є частиною національного законодавства.

Крім того, вважають у парламенті автономії, норми законопроектів ігнорують положення статті 10 Конституції Криму, якою передбачено, що в автономії разом із державною мовою забезпечується функціонування, розвиток і використання російської, кримськотатарської й інших національних мов.