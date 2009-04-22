Кримський спікер підрахував доходи: на комуналку вистачає

Загальний дохід голови Верховної Ради Криму Анатолія ГРИЦЕНКА за 2008 рік становив 241 тис. грн., доходи дружини – близько 46 тис. грн.

Про це кримський спікер повідомив сьогодні в Сімферополі, відповідаючи на запитання журналістів.

«(Це) дозволяє повною мірою оплачувати комунальні послуги: за світло, електроенергію, тепло тощо», – зазначив керівник парламенту автономії.

Кримський спікер запевняє, що в 2008 році він не купував автомобілі, квартири, будинки. «Нічого додатково до того, що було задекларовано минулого року (в 2007 р.), не придбав», – сказав він.

За словами А.ГРИЦЕНКА, декларацію він здав вчасно – до 15 квітня. «Декларація здається до 15 квітня, так говорить закон. І я її здав», – сказав керівник парламенту автономії, додавши, що заповнював документ 15 днів, щоб нічого не пропустити. «То кому не там поставив, то копійку не врахував, то матеріальну допомогу не дописав. Зібрав уже все що є: й депутатські, й матеріальну допомогу, й на оздоровлення, й відпускні», – повідомив голова Верховної Ради Криму.

Кримський спікер закликав журналістів не спекулювати на тему його автомобіля Mercedes. «Мерседес» – закінчена тема Шевченківським судом ще 8 жовтня минулого року. Суд не знайшов жодного правопорушення, пов`язаного з придбанням машини, і справу по цьому провадженню закрив... Минулого року (в декларації за 2007 рік) і «Мерседес» записано, й іншу машину записано, й квартири записано», – сказав А.ГРИЦЕНКО. За його словами, банківський кредит за Mercedes погашено.

*** За словами кримського спікера, за 2007 рік він задекларував 240 тис. 200 грн. доходів. Доходи членів сім`ї А.ГРИЦЕНКА становили 18 тис. 105 грн. Згідно з декларацією, голові ВР Криму належить земельна ділянка площею 0,255 га, житловий будинок площею 182,7 кв. м, квартира – 46,8 кв. м, членам сім`ї – дві квартири, площа яких становить 53,1 кв.м і 67,9 кв.м. А.ГРИЦЕНКО володіє автомобілями Mercedes і САЗ-3503, його дружина – автомобілями Toyota Camry і Toyota Prado.