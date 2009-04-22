У поминальний день організують підвезення до кладовища

26 квітня, в поминальний день, з 7.30 до 19.00 в Сімферополі буде організовано підвезення до кладовища зі всіх районів міста.

Автобуси вирушатимуть від площ Московська і Радянська, Центрального ринку, 7-ої міської лікарні, з мікрорайонів Мар`їно, Пневматика, Маршала Жукова, з вулиць Тарабукина і Залеська.

«Ми плануємо перевезти до кладовища біля 60 тисяч городян», - відзначила начальник управління транспорту і зв`язку виконкому Сімферополя Світлана ПОПРАВКО, інформує прес-центр мерії Сімферополя.

Для цього 120 автобусів зі своїх маршрутів будуть перенаправлені на кладовище.

Щоб уникнути заторів приватний автотранспорт (у тому числі - таксі) на територію кладовища не пускатимуть. Працівники Державтоінспекції робитимуть виключення лише для інвалідів I групи.