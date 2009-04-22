Кримські комуністи відзначили день народження Володимира Леніна
14:25, 22 квітня 2009Крым
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Грач підкреслив значущість ідей
Комуністи Криму відзначили 139-річчя від дня народження засновника радянської держави Володимира Леніна.
Як повідомляє прес-служба республіканського комітету Комуністичної партії України, напередодні в Сімферополі відбулися урочисте засідання і святковий концерт, новим членам КПУ вручили партійні квитки.
Сьогодні кримські комуністи на чолі зі своїм лідером Леонідом ГРАЧЕМ поклали квіти до пам`ятника Леніна в центрі Сімферополя. Молоді вручили комсомольські квитки.
Л.ГРАЧ підкреслив значущість і нескороминущу цінність ленінських ідей, які є основою теоретичної і практичної діяльності КПУ.
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