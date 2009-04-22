НАТО перевіряє українські кораблі на відповідність своїм стандартам

Три кораблі Військово-морських сил України сьогодні вийшли з Севастополя у море для їхньої перевірки за стандартами НАТО.

На борту українських кораблів перебувають представники країн-членів НАТО та країн-партнерів. Крім того, у заході бере участь санітарний літак Ан-26 «Віта» Повітряних сил Збройних Сил України.

Як повідомили у прес-центрі командування ВМС, протягом дня фрегат «Гетьман Сагайдачний» з вертольотом Ка-27пр, корвет «Тернопіль» і великий десантний корабель «Костянтин Ольшанський» проведуть навчання з універсальної оборони, тактичне маневрування та передачу вантажів на ходу, тренування з організації буксирування пошкодженого корабля, корабельні навчання з радіаційного, бактеріологічного та хімічного захисту.

У рамках цього заходу екіпажі кораблів, вертольота та літака проводять самооцінку 1-го рівня за стандартами Північноатлантичного альянсу.