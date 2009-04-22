Кого Ющенко хоче бачити наступником – думка українців

Більш як третина опитаних вважають, що Віктор ЮЩЕНКО хотів би бачити Арсенія ЯЦЕНЮКА своїм наступником на посаді Президента України – як такого хто, з його точки зору, міг би найкраще продовжити його політику.

Про це свідчать результати опитування, проведеного у квітні 2009 року Київським міжнародним інститутом соціології в усіх регіонах України.

Як ідеться в повідомленні КМІС, 33,8% опитаних вважають, що своїм наступником В.ЮЩЕНКО хотів би бачити А.ЯЦЕНЮКА, Віктора ЯНУКОВИЧА – 4,2%, Юлію ТИМОШЕНКО – 3,5%, Володимира ЛИТВИНА - 2,4%, нікого з них – 19,2%. Відповідь “Важко сказати” дали 30,9% респондентів.

Також опитування засвідчило, що переважна більшість респондентів – 72,9% – вважають, що якщо Блок Юлії Тимошенко і Партія регіонів найближчим часом сформують коаліцію, то її першочерговим завданням має стати розробка й реалізація плану з подолання економічної кризи. Оголошення імпічменту Президентові першочерговим завданням такої коаліції вважають 18,2%, прийняття нової Конституції – 15,5%, вирішення мовних питань – 4%.