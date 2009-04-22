Ющенко нагородив митрополита Лазаря орденом Ярослава Мудрого
16:54, 22 квітня 2009Крым
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До дня народження
Президент України Віктор ЮЩЕНКО нагородив митрополита Сімферопольського і Кримського ЛАЗАРЯ (Ростислава Швеця) орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня.
Про це йдеться в указі глави держави.
Керуючий Сімферопольською і Кримською єпархією Української православної церкви Московського патріархату нагороджений "за багаторічну плідну духовно-просвітницьку діяльність, вагомий особистий внесок у збереження і зміцнення міжконфесійного миру, утвердження ідеалів духовності і милосердя".
Нагадаємо, сьогодні митрополиту Сімферопольському і Кримському ЛАЗАРЮ виповнилося 70 років.
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