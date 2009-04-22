Комісар ОБСЄ вивчає у Криму дотримання Україною прав росіян

Верховний комісар ОБСЄ у справах національних меншин Кнут ВОЛЛЕБЕК вивчає в Криму забезпечення Україною освітніх прав етнічних росіян, а також реалізацію інших їхніх прав і свобод.

К.ВОЛЛЕБЕК під час зустрічі з кримським спікером Анатолієм ГРИЦЕНКОМ повідомив, що він та експерти його офісу планують відвідати на Сході, на Заході і в Криму ряд навчальних закладів, де ведеться викладання російською мовою, а також провести зустрічі з науковою елітою вузів і представниками російських общин.

Як зазначила прес-секретар керівника парламенту автономії Алла ГОРЄВА, А.ГРИЦЕНКО і К.ВОЛЛЕБЕК обговорили особливості забезпечення умов для функціонування російської та інших мов нацменшин на території півострова.

«Сторони дійшли розуміння того, що всі національні меншини мають конституційне право на розвиток своїх мов і нічиї права, в цьому сенсі, не повинні ущемлятися», - сказала А.ГОРЄВА.