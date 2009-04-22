Адміністрація Севастополя пропонує не драматизувати ситуацію з ЧФ РФ

Заступник голови Севастопольської міської державної адміністрації Ірина ЦОКУР заявляє, що ситуацію зі скороченням вільнонайманих працівників Чорноморського флоту Росії не варто драматизувати.

«З 17300 вільнонайманих, які працюють на ЧФ РФ, майже 50% - пенсіонери», - сказала вона. Це обставина «пом`якшує ситуацію», зазначила І.ЦОКУР, коментуючи сьогодні в прямому ефірі регіональної телерадіокомпанії інформацію про те, що флот пропонує скоротити 5200 вільнонайманих.

«Сьогодні у нас лежать списки на попередження про звільнення. Думаю, що на флоті відбудеться скорочення від 2,5 до 5 тисяч чоловік. Це, в основному, будівельне управління - 732 працівники», - заявили заступник голови адміністрації.

Крім того, додала вона, «йде звільнення людей з військових частин, які обслуговують флот». «Тому ми перейматимемося ситуацією зі скороченнями на підприємствах, яку можна порівняти з ситуацією 1998 року», каже І.ЦОКУР.

За її інформацією, на сьогодні в місті 2,4 тис. безробітних, 1,7 тис. з них одержують допомогу з безробіття. Як зазначила І.ЦОКУР, безробіття в Севастополі зросло. «Зросло не так серйозно, як в Україні. Хоча за рівнем безробіття, і ми цим завжди пишалися, ми були другими після Києва. У нас завжди був коефіцієнт безробіття в рамках 0,5-0,6. Сьогодні коефіцієнт безробіття - 1,1. Наприклад, на одне робоче місце у нас сьогодні претендують три-чотири службовці», - сказала вона.

Загалом у центрі зайнятості налічується 1300 вакансій.

Як повідомляв УНІАН, 11 квітня в.о. директора міського центру зайнятості Севастополя Світлана РЕНДАК заявила, що в Севастополі понад 5 тисяч чоловік з поданих з початку року на скорочення 7 тисяч працівників - вільнонаймані Чорноморського флоту Росії.

Всього на ЧФ РФ вільнонайманих, за даними С.РЕНДАК, 17 тисяч 300 чоловік, абсолютна більшість з яких - громадяни України.