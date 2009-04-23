Троє людей загинули у сховищі

Троє людей померли через отруєння парами невідомої хімічної речовини в підземній захисній споруді Севастополя.

Серед них - двоє дітей, 1996 і 1995 років народження, та 32-річний міліціонер, повідомляє Управління МВС у Севастополі.

Школярі подолали огорожу сховища і, зробивши підкоп під металевими воротами, проникли всередину приміщення. Ще троє неповнолітніх залишилися зовні чекати. Приблизно за годину вони побачили дим, що йшов зсередини, почали кликати на допомогу. Повз проходив старший сержант міліції Євген Скоробогатов, який у той момент не перебував на службі. Він поспішив на допомогу. Чоловік проник всередину приміщення, але отруївся і самостійно вибратися вже не зміг. У загиблого інспектора залишилися дружина і 4-річна донька.

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС в Севастополі.

Під час проведення робіт 5 бійців отруїлися чадним газом. Рятувальники госпіталізовані.