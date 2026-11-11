Що змінилося на Херсонщині після перемир’я в Олешках: у ЗСУ повідомили деталі

Ситуація на Херсонщині залишається без суттєвих змін.

Після тимчасового перемирʼя для гуманітарної місії в Олешках російські окупанти відновили атаки на території підконтрольній Україні Херсонщини, проте не вдаються до штурмів. Про це заявив речник угруповання військ "Південь" Максим Кравчук для LIGA.net.

"Після завершення перемир’я для здійснення гуманітарної місії ситуація на Херсонщині залишається без суттєвих змін. Ворог намагався відновити боєздатність своїх підрозділів: підвозив боєприпаси, пальне та ударні безпілотники, проводив ротацію особового складу на передових позиціях і в острівній зоні Дніпра, евакуював поранених і загиблих", - зауважив він.

Проте армія РФ не проводить штурмові дії, а також росіяни не змогли розширити зону свого вогневого контролю. Водночас захисники "продовжують своєчасно виявляти й уражати ворожі цілі", додав Кравчук.

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За його словами, окупанти не можуть повністю забезпечувати логістику своїх підрозділів на островах у дельті Дніпра.

"Усі виявлені ворожі цілі перебувають під вогневим впливом українських підрозділів", - підкреслив речник.

Перемирʼя в Олешках - що відомо

Нагадаємо, 1 листопада, о 22:59 за київським часом офіційно завершилося перемирʼя в Олешках між Україною та РФ. За словами омбудсмена Дмитра Лубінця, під час перемирʼя було здійснено репатріаційні заходи з вивезення тіл загиблих цивільних та військових з Олешківської лікарні.

Водночас перша леді США Меланія Трамп повідомила, що з Олешків евакуювали майже 800 людей.

"Від імені Америки я висловлюю вдячність Росії та Україні за їхню провідну роль та співпрацю в рамках Олешківського перемир'я. Сподіваюся, що Олешки стануть основою для тривалого миру між обома країнами", - наголосила вона.

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