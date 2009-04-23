Мешканці Старого Криму можуть залишитися без води

Деякі райони міста Старий Крим можуть залишитися без води через те, що старокримське водосховище майже обміліло, пише газета Кафа

- Старокримське водосховище потрібно терміново заповнювати і чистити, але коштів на це немає, - розповів секретар Кировської районної ради Олег Гордєєв.

В 2004 році водосховище перейшло на баланс місцевої ради, роботи повинні фінансуватися за рахунок місцевого бюджету.

- Зараз ми розбираємося, чому так вийшло, - сказав Гордєєв. - Якби водосховище знаходилося на балансі держави, то тоді жодних би проблем не було.

За словами міського голови Старого Криму Дмитра Чебишева, перспективи рішення цього питання поки що не видно.

- Ми неодноразово писали листи в різні інстанції з проханням включити на 2009 рік фінансування на закачування води старокримського водосховища, але у відповідь приходять відписки, що воно знаходиться на нашому балансі, і всі роботи повинні проводитися за наш рахунок, - сказав Чебишев. - Але йдеться про немаленькі суми, і у нас в бюджеті таких грошей немає.

Мер розповів, що найбільші складнощі з водопостачанням у жителів будівельного кварталу і п`ятиповерхових будинків. Вода в місті подається за графіком двічі в тиждень.