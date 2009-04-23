Кримські митники вилучили золоті монети (фото)

Дві золоті монети виявили у громадянок Вірменії і України співробітники митного поста «Сімферополь-аеропорт» Кримської митниці.

Монети, очевидно, представляють історико-культурну цінність, повідомляє прес-служба митниці.

Громадянка Вірменії, що вирушала до Єревану, для проходження митного контролю вибрала спрощену систему («зелений коридор»). Проте рентген-апарат виявив метал в її сумочці. Митники знайшли золоту ювілейну монету Австро-Угорської імперії початку XX століття.

Другу монету за допомогою апарату виявили у громадянки України, що відлітала до Тель-Авіва. Золота монета Російської імперії номіналом 5 рублів датована 1900 роком.

Складені протоколи про порушення митних правил. Монети вилучені.