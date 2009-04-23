Через Чорноморський флот європейці не їдуть до Криму – УНП

Чорноморський флот Росії завдає непоправної шкоди економіці, екології та туристичній привабливості Севастополя та Криму, вважає голова Кримської організації Української народної партії Олег ФОМУШКІН.

"Російський флот завдає багатомільйонних збитків Україні не лише через борги перед українським Пенсійним фондом. Замість 97,75 млн. доларів, які Росія сплачує за оренду, Кремль повинен платити Україні за базування Чорноморського флоту в Криму щонайменше 2,5 млрд. доларів щорічно, тобто не за "братерськими" цінами, а за ринковими", - стверджує О.ФОМУШКІН, повідомляє прес-служба УНП.

На його думку, „без Чорноморського флоту Крим перетворився би на туристичну і торгову перлину України і Європи, а Севастополь став би основним центром чорноморської торгівлі, морськими воротами України". Таким чином, додав О.ФОМУШКІН, „щороку Москва забирає в кримчан не мільйони, а мільярди доларів”.

"Окрім того, для більшості європейських туристів та бізнесменів Крим так і залишається "відносно гарячою точкою", де не рекомендують відпочивати і відкривати бізнес, адже завдяки активному сприянню керівництва Чорноморського флоту на півострові процвітають антизахідні настрої. Американці та європейці просто бояться їздити в Крим, як це не парадоксально звучить - бояться залишати кримчанам власні кошти", - заявив О.ФОМУШКІН.

Офіційний представник Міністерства закордонних справ Росії Андрій НЕСТЕРЕНКО днями заявив, що ”борги флоту РФ не завдають Україні збитків, бо вона суворо стежить за тим, щоб функціонування Чорноморського флоту РФ не завдавало шкоди безпеці України та її інтересам”.