50% урожаю абрикоса, персика та ягід може втратити Україна

Фахівці прогнозують втрату 50% урожаю абрикоса, персика та ягід через заморозки.

Про це в телефонній розмові з кореспондентом УНІАН повідомила начальник відділу агрометеорології Українського гідрометеорологічного центру Тетяна АДАМЕНКО.

За її словами, від’ємні температури погано вплинули на фруктові дерева, які зараз саме у фазі цвітіння.

Масштаб пошкодження залежить від території та тривалості впливу низьких температур. «Але можна говорити, що близько 50%, а можливо й більше, урожаю персика, абрикоса та ягідних ми втратимо», - сказала Т.АДАМЕНКО.

«Квіти абрикоса витримують мінус 3, а в нас було мінус 9. Тобто пошкодження будуть масовими», - сказала вона, зазначивши, що абрикоси для України стали вже екзотичним фруктом.